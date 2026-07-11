Бойцы ВС РФ оценили выносливость военных из КНДР

Боец отряда «АрБат» с позывным Норма признался, что напор иностранных сослуживцев стал неожиданностью. Он также рассказал, что, наблюдая за первым штурмом корейцев, помогал им с корректировкой артиллерии, и назвал их «храбрыми бойцами и красавчиками».