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Бойцы ВС РФ оценили выносливость военных из КНДР

Российские военнослужащие в беседе с ИС «Вести» высоко отозвались о храбрости и выносливости северокорейских добровольцев, участвовавших в боях за освобождение Курской области.

Российские военнослужащие в беседе с ИС «Вести» высоко отозвались о храбрости и выносливости северокорейских добровольцев, участвовавших в боях за освобождение Курской области.

Боец отряда «АрБат» с позывным Норма признался, что напор иностранных сослуживцев стал неожиданностью. Он также рассказал, что, наблюдая за первым штурмом корейцев, помогал им с корректировкой артиллерии, и назвал их «храбрыми бойцами и красавчиками».

«Кореец, а на вид около 60 кг, тащил два пулемета, рюкзак — и еще шел, махал нам: “Привет, парни”. Я был удивлен. Действительно, сильные мужчины с духом», — рассказал специалист отряда «АрБат» 8-й РШБр Добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Урал.

Он добавил, что северокорейцы самостоятельно эвакуировали своих раненых через открытые поля и отказывались от предложенной помощи.

По словам Урала, при штурме Плехово северокорейские группы заходили большими группами, а после артудара немедленно выдвигались на зачистку, не дожидаясь, пока осколки долетят до земли.

«В этом плане, конечно, это сильно, есть чему поучиться», — подчеркнул он.

Норма также привел пример упорства союзников: бойца с болтающейся рукой перевязали и предложили эвакуацию, но тот отказался — развернулся и ушел обратно на позиции.

«Нас не послушал наотрез, даже уговаривать не получилось», — резюмировал военный.

В завершение российские бойцы поблагодарили иностранных коллег за помощь и заявили о готовности прийти им на помощь в любой момент.

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