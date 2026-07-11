Полковник Ходаренок: закрытие неба над Украиной приведет к мировой войне

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может ввести бесполетную зону над Украиной. Владимир Зеленский еще с 2022 года просит Запад «закрыть небо» над своей страной. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разобрался, как это может быть реализовано на практике.
История бесполетных зон.
Как известно, бесполетные зоны впервые появились в 1990-х годах. К примеру, после войны в Персидском заливе в 1991 году Соединенные Штаты вместе с другими странами Коалиции установили две бесполетные зоны в Ираке. Северная бесполетная зона была предназначена для предотвращения нападений на курдов со стороны иракского режима Саддама Хусейна, а южная — для защиты шиитского населения Ирака.
Учредить подобные зоны для Соединенных Штатов было относительно нетрудно. Вооруженные силы Ирака к тому времени были разгромлены наголову, от военно-воздушных сил и войск ПВО у Саддама Хусейна остались рожки до ножки, да и сил и средств для контроля этих областей воздушного пространства Соединенным Штатам и их союзникам требовалось не так уже и много. То есть установить бесполетные зоны, когда противник после сокрушительного разгрома лежит в нокауте и практически не подает признаков жизни, относительно нетрудно.
В дальнейшем бесполетные зоны учреждались в Боснии и Герцеговине (1993−1995 годы) и в Ливии (2011, 2018 и 2019 годы). Говорить о том, что в этих случаях США и их союзники по НАТО имели дело с противником, примерно равным им по боевым и оперативным возможностям, означает сильно грешить против истины. В подобных условиях и учреждать подобные зоны было легко, и задача контроля воздушного пространства не представляла для США особого труда. По сути дела, все это происходило в ходе избиения стран, которые ничего не могли противопоставить военной мощи США и НАТО.
А вот попробуй, установи бесполетную зону или «закрой небо» над Украиной, если в этом конфликте участвует страна, у которой больше всего в мире ядерных боеприпасов всех типов и которая при необходимости, особо не раздумывая, пустит их в ход.
Что значит «закрыть небо»?
Да и строго говоря, термин «бесполетная зона» и уж тем более выражение президента Украины Владимира Зеленского «закрыть небо» на язык боевого применения сил и средств противовоздушной обороны практически не переводятся.
Что значит «закрыть небо»? ~Это означает иметь такие группировки сил и средств ПВО, которые позволяют отразить удар средств воздушного нападения противника и при этом не допустить существенного ущерба обороняемым объектам. ~То есть иметь развитую систему радиолокационной разведки, систему зенитного ракетного и истребительного авиационного прикрытия.
Начнем с авиации ВСУ. Чтобы она эффективно действовала в небе Украины, надо дополнительно развернуть на территории государства как минимум еще 8−10 истребительных авиационных полков (4−5 тиакр — тактических истребительных авиационных крыльев Объединенных ВВС НАТО), то есть примерно 300 боевых машин).
Причем вместе со всем наземным персоналом и необходимыми запасами авиационных средств поражения. Действиями авиачастей с территории Польши или Румынии эту задачу решить нельзя. Надо развертывать полки (крылья) непосредственно на территории Украины. И это возможно только за счет ОВВС НАТО, то есть необходимо перебрасывать на территорию Украины авиационные части (соединения) с территории государств-участников НАТО. В этом случае надо серьезно модернизировать саму систему управления боевой авиацией на Украине, так как она не готова ни к приему такого количества самолетов, ни тем более к управлению ими.
Количество зенитных ракетных частей и соединений, которые надо будет также перебросить из Западной Европы на территорию Украины, еще больше — порядка 12−15 (и это минимальные, что называется, пороговые значения). В этом случае речь пойдет исключительно о французских, германских, польских и пр. полках и бригадах. На Украине для такого усиления зенитного ракетного прикрытия объектов страны и вооруженных сил нет ни техники, ни подготовленного личного состава.
А начинать надо с доведения системы радиолокационной разведки и системы управления до требуемого уровня, чтобы эффективно управлять подобными группировками.
Сколько на все это потребуется личного состава (генералов, офицеров, сержантов, солдат)? ~По самым приблизительным подсчетам, не менее 80−100 тыс. человек,~ причем эту численность надо изыскать исключительно за счет вооруженных сил США и государств-участников НАТО. Пойдут ли они на это? Отправят своих бойцов в зону СВО? Это вопрос, на который пока нет ясного ответа.
Разумеется, если бы все это стало реальностью (подобные перегруппировки и создание качественно иной системы ПВО Украины), то мечты Владимира Зеленского о «закрытии неба» могли бы до определенной степени и сбыться. Но вот реально ли это все будет на практике — отправка таких контингентов войск и сил, такого количества боевой техники объединенных вооруженных сил НАТО в воюющую страну?
А это означает уже не участие в конфликте на Украине стран Запада на уровне прокси-сил, которые сейчас представляют собой ВСУ, а полномасштабное включение Запада в войну со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть весьма и весьма скорое применение ядерного оружия (для начала тактического).
Вот что означают мечты Зеленского о «закрытии неба» на практике. А по-другому реализовать грезы президента Украины никак нельзя.
Можно вот только таким способом — стратегическими перегруппировками сил и средств ПВО Запада и их последующим развертыванием на территории Украины. А это автоматически приведет к войне России с НАТО. Пока не похоже, чтобы подобный сценарий устраивал Вашингтон и Брюссель.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),