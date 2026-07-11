Полковник Ходаренок: закрытие неба над Украиной приведет к мировой войне

В дальнейшем бесполетные зоны учреждались в Боснии и Герцеговине (1993−1995 годы) и в Ливии (2011, 2018 и 2019 годы). Говорить о том, что в этих случаях США и их союзники по НАТО имели дело с противником, примерно равным им по боевым и оперативным возможностям, означает сильно грешить против истины. В подобных условиях и учреждать подобные зоны было легко, и задача контроля воздушного пространства не представляла для США особого труда. По сути дела, все это происходило в ходе избиения стран, которые ничего не могли противопоставить военной мощи США и НАТО.