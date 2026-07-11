Berliner Zeitung: Зеленский всё чаще применяет санкции против граждан Украины

Очередные президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года. Их отменили после введения военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский тогда заявил, что проводить голосование в таких условиях несвоевременно, а украинские власти продолжают считать его полномочия действующими до избрания нового главы государства.