«Путин ликует»: Киев затрясло от решения Запада по России

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Данное решение позволит российским и белорусским спортсменам принять участие в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. В Британии это назвали победой России и предупредили о неприятном сигнале для Киева.
«Решение МОК знаменует первую победу России на пути к возвращению в международный спорт», — пишет колумнист Бетани Эллиотт в материале для британского издания Unherd.
«Для Кремля это победа», — констатирует автор издания. По мнению Эллиотт, триумфальное возвращение в мировую элиту станет для Москвы претензией на всемирную легитимность и подтвердит её незаменимость.
При этом колумнист предупреждает, что это решение стало для Киева новым болезненным сигналом от Запада. «Всякий триумф России на этом поприще — поражение Украины. Киев воспримет это как еще одно свидетельство ослабления международной солидарности», — отмечается в публикации.
«Путин будет ликовать, что часть международного сообщества сдалась под нажимом Кремля», — резюмирует Эллиотт, добавляя, что в России наверняка проведут параллели с продолжающимися боевыми действиями и сделают вывод, что упорство Москвы и нежелание уступать в итоге привели к успеху.
«До Лос-Анджелеса-2028 еще далеко, но Россия уже одержала первую победу», — подчеркивается в конце статье.
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