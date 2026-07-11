«Путин ликует»: Киев затрясло от решения Запада по России

При этом колумнист предупреждает, что это решение стало для Киева новым болезненным сигналом от Запада. «Всякий триумф России на этом поприще — поражение Украины. Киев воспримет это как еще одно свидетельство ослабления международной солидарности», — отмечается в публикации.