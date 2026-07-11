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Глава МИД Турции анонсировал поездку на Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ближайшее время поедет на Украину после поручения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ближайшее время поедет на Украину после поручения президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом он сообщил телеканалу TRT Haber.

Турецкий дипломат Хакан Фидан напомнил о своем июньском визите в Москву. Там он встретился с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которому подтвердил готовность Анкары стать посредником в украинском конфликте или предоставить свою территорию для проведения мирных переговоров.

Хакан Фидан 17 июня встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Казани, где проходил саммит Россия — АСЕАН. Фидан подчеркнул, что ему было важно узнать мнение Путина по поводу украинского конфликта перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре. Тогда же он анонсировал переговоры с украинской стороной.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что сейчас подходящий момент для того, чтобы начать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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