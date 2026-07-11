Глава МИД Турции анонсировал поездку на Украину

Хакан Фидан 17 июня встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Казани, где проходил саммит Россия — АСЕАН. Фидан подчеркнул, что ему было важно узнать мнение Путина по поводу украинского конфликта перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре. Тогда же он анонсировал переговоры с украинской стороной.