Axios узнал, что США выдвинули Ирану ультиматум

США потребовали от Ирана в субботу, 11 июля, публично заявить, что они прекращают атаки на суда и что Ормузский пролив останется открытым, сообщил в X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновника.
Как пишет Axios, ожидается, что в субботу в Маскате, столице Омана, встретятся министры иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и Омана Бадр Аль-Бусаиди для обсуждения кризиса вокруг пролива.
По словам собеседников, Вашингтон ожидает от Тегерана заявления после субботней встречи в Омане.
«Мы хотим, чтобы они публично заявили о прекращении обстрелов судов и прямо — или хотя бы косвенно — признали, что все испортили», — пояснил чиновник. «Мы ожидаем, что иранцы заявят… что пролив будет открыт и что проход по нему будет бесплатным», — добавил он.
Один из собеседников сообщил, что в противном случае Иран ждут «серьезные последствия». «Если завтра их позиция будет иной, день для них выдастся нелегким», — предупредил чиновник.
Американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре объявил о конце перемирия с Тегераном после иранской атаки на три коммерческих судна в Ормузском проливе. Позднее Вашингтон нанес новые удары. Трамп назвал их «возмездием» за атаки в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ отчитался об ударах по американским базам в Кувейте и Бахрейне.
Затем глава Белого дома утверждал, что Соединенные Штаты согласились на переговоры с Ираном, после того как тот попросил их об этом.
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