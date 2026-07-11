Axios узнал, что США выдвинули Ирану ультиматум

«Мы хотим, чтобы они публично заявили о прекращении обстрелов судов и прямо — или хотя бы косвенно — признали, что все испортили», — пояснил чиновник. «Мы ожидаем, что иранцы заявят… что пролив будет открыт и что проход по нему будет бесплатным», — добавил он.