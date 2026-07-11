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Крайизбирком заверил списки кандидатов от «Единой России» и ЛДПР на выборы в Заксобрание

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июля на 208-м заседании Избирательная комиссия Красноярского края приняла ряд решений по подготовке выборов депутатов Законодательного собрания пятого созыва.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июля на 208-м заседании Избирательная комиссия Красноярского края приняла ряд решений по подготовке выборов депутатов Законодательного собрания пятого созыва.

Комиссия заверила список из 26 кандидатов от «Единой России», выдвинутых по одномандатным и двухмандатным округам, а также зарегистрировала трех уполномоченных представителей партии.

От ЛДПР заверены краевой список из 104 кандидатов и список из 24 кандидатов по одномандатным и двухмандатным округам. Один человек исключен из краевого списка из-за неполного пакета документов.

Кроме того, зарегистрированы три уполномоченных представителя ЛДПР и один представитель по финансовым вопросам. Партии разрешили открыть специальный счет в Сбербанке для формирования избирательного фонда.

Источник: Крайизбирком_24.

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