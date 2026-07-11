Reuters назвал вероятную страну производства Patriot для Украины

Ракеты-перехватчики для Patriot, вероятно, будут производиться в Германии или другой европейской стране, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. После окончания конфликта производство может быть перенесено на Украину.
По мнению экспертов, на организацию производства перехватчиков Patriot PAC-2 компании Raytheon или PAC-3 (Lockheed) уйдет время. «Я был бы очень удивлен, если бы на это ушло менее 12 месяцев. Полагаю, потребуется значительно больше времени», — сказал Фабиан Хоффманн из Норвежского института оборонных исследований в Осло.
Как отмечает Reuters, в 2024 году Raytheon договорилась с европейским производителем MBDA о производстве в Германии ракет-перехватчиков GEM-T для PAC-2, однако первые поставки ожидаются не раньше начала 2027 года. Переговоры о производстве в этой стране ракет PAC-3 пока не принесли результатов.
Исходя из расчета, что для перехвата одной баллистической ракеты требуются три Patriot, эксперты оценивают годовую потребность в них примерно в 2400 единиц.
«Даже при наличии предприятия по производству в Украине достичь такого показателя будет крайне сложно, если вообще возможно», — отметил Хоффманн.
В прошлом году Lockheed поставила чуть более 600 PAC-3 и планирует к 2030 году нарастить производство примерно до 2000 единиц. По словам Хоффманна, украинский завод мог бы выпускать от 200 до 300 ракет в год.
В июне The New York Times писала, что Украине не хватает американских зенитных ракет Patriot для систем ПВО. Представитель украинских ВВС полковник Юрий Игнат описывал изданию ситуацию так: «Вратарь стоит в воротах, и вдруг на него летит сразу десять мячей — он не может поймать все». Еще весной Игнат сообщал, что системам Patriot в украинском арсенале серьезно не хватает боеприпасов, запасы ракет ограничены. Украинский президент Владимир Зеленский просил США предоставить лицензию на производство ракет для Patriot.
Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон может предоставить Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, сказал: «Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно».
Кремль, говоря о поставках оружия на Украину, заявлял, что для ВСУ ситуация на фронте не изменится, поскольку «волшебной пилюли» нет.
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