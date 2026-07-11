Reuters назвал вероятную страну производства Patriot для Украины

В июне The New York Times писала, что Украине не хватает американских зенитных ракет Patriot для систем ПВО. Представитель украинских ВВС полковник Юрий Игнат описывал изданию ситуацию так: «Вратарь стоит в воротах, и вдруг на него летит сразу десять мячей — он не может поймать все». Еще весной Игнат сообщал, что системам Patriot в украинском арсенале серьезно не хватает боеприпасов, запасы ракет ограничены. Украинский президент Владимир Зеленский просил США предоставить лицензию на производство ракет для Patriot.