Что известно об отражении атаки БПЛА на регионы России ночью 11 июля

Ночью 11 июля украинские беспилотники атаковали девять регионов России, которые находятся за пределами СВО. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили налет. Часть БПЛА сбита над акваторией Черного и Азовского моря. Всего перехвачено 178 дронов самолетного типа.
Как сообщает Минобороны РФ, большая часть беспилотников перехвачена в центральных регионах страны — над территориями Брянской, Калужской, Смоленской и Тверской областей, а также Московского региона.
На юге России противник атаковал объекты топливной и энергетической инфраструктуры в Крыму, Адыгее, Краснодарском крае и Ростовской области.
Один из ударов пришелся по стоящем на рейде гражданским судам в Таганрогском заливе. Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, при отражении налета погиб один матрос, незначительные механические повреждения получили четыре судна. Одним из них оказался танкер, перевозивший метанол (древесный спирт). Розлива токсичного вещества не произошло и угроза возникновения течи не зафиксирована. Беспилотники ВСУ также атаковали Таганрог, Азовский и Неклиновский районы. Сбито более 15 дронов-камикадзе противника.
Отметим, что ранее в Таганрогском заливе беспилотниками были атакованы четыре танкера, на одном из судов произошел пожар. Ранения получили два члена экипажа. Кроме того, в морском порту Таганрога сотрудники МЧС продолжают ликвидацию пожара. Из зоны ЧС эвакуированы 44 человека, в том числе семь детей.
А в Крыму без электроэнергии оказались города: Джанкой, Армянск и Красноперекопск, а также Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский и Черноморский районы.