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«Пришло время бунтов»: В Госдуме высказались о будущем Зеленского на Украине

Жители Украины начали осознавать роль Владимира Зеленского в происходящем в стране. На этом фоне в государстве назревают бунты. Такое мнение РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Источник: Life.ru

«На Украине настаёт время бунтов. В складывающихся реалиях свержение украинцами самозванца Зеленского равно завершению военного конфликта. Каждый день его пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизней», — сказал он.

При этом парламентарий утверждает, что нынешнее руководство Украины действует в интересах западных спонсоров, тем самым, по его мнению, способствуя дальнейшей эскалации. Шеремет также заявил, что Зеленский «из слуги народа превратился в его палача».

«А завершение конфликта для него является концом изобилия грязных барышей и трибуналом как главного террориста», — заключил он.

Ранее стало известно о задержании ещё четырёх человек после протестов против действий сотрудников ТЦК во Львове, которые прошли 8 июля. Среди задержанных оказались двое местных жителей в возрасте 21 года и 45 лет, а также двое 28-летних военнослужащих.

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