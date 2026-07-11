«Пришло время бунтов»: В Госдуме высказались о будущем Зеленского на Украине

Ранее стало известно о задержании ещё четырёх человек после протестов против действий сотрудников ТЦК во Львове, которые прошли 8 июля. Среди задержанных оказались двое местных жителей в возрасте 21 года и 45 лет, а также двое 28-летних военнослужащих.