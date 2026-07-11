Зеленский объявил о реформе штурмовых войск ВСУ

В 2024 году президент России Владимир Путин заявлял, что применение западных дальнобойных вооружений для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», поскольку Украина не может наносить такие удары сама без данных со спутников НАТО. «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — говорил он.