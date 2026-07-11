Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский объявил о реформе штурмовых войск ВСУ

Издание «Бабель» сообщало, что среди новобранцев штурмового полка «Скала» в ВСУ умерли как минимум 26 человек.

Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о создании в составе Вооруженных сил специального командования — дальнобойного. Об этом он написал в телеграм-канале.

Зеленский также объявил о трансформации штурмовых войск. «Существует много вопросов и проблем, которые необходимо решить. Прежде всего, в отношении к людям. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения», — сообщил он.

Кроме того, будут созданы Объединенные силы быстрого реагирования. «Это должно стать новым элементом Вооруженных сил Украины, который объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимый беспилотный компонент, необходимый артиллерийский компонент и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должно быть современный, технологичный штурмовой компонент», — пояснил украинский лидер.

Как писало издание «Бабель», с конца 2025 года до весны этого года среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка «Скала» умерли как минимум 26 человек — вне зоны боевых действий. Родственники части погибших заявляют о несвоевременном оказании медицинской помощи и возможном насилии, в полку обвинения отвергают.

В 2024 году президент России Владимир Путин заявлял, что применение западных дальнобойных вооружений для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», поскольку Украина не может наносить такие удары сама без данных со спутников НАТО. «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — говорил он.

В прошлом году Путин предупреждал о «серьезном, если не сказать ошеломляющем» ответе на возможные удары дальнобойным оружием по российской территории, в том числе ракетами Tomahawk. И предлагал Украине и союзникам подумать, стоит ли идти на такой шаг.

В июне глава государства в ходе пленарной сессии ПМЭФ, комментируя письмо Зеленского с предложением начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта, обратился к российским военным на линии фронта: «Работайте, братья!». В данном случае «обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения», добавил он.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше