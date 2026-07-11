Зеленский объявил о реформе штурмовых войск ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о создании в составе Вооруженных сил специального командования — дальнобойного. Об этом он написал в телеграм-канале.
Зеленский также объявил о трансформации штурмовых войск. «Существует много вопросов и проблем, которые необходимо решить. Прежде всего, в отношении к людям. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками будут изменения», — сообщил он.
Кроме того, будут созданы Объединенные силы быстрого реагирования. «Это должно стать новым элементом Вооруженных сил Украины, который объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимый беспилотный компонент, необходимый артиллерийский компонент и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должно быть современный, технологичный штурмовой компонент», — пояснил украинский лидер.
Как писало издание «Бабель», с конца 2025 года до весны этого года среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка «Скала» умерли как минимум 26 человек — вне зоны боевых действий. Родственники части погибших заявляют о несвоевременном оказании медицинской помощи и возможном насилии, в полку обвинения отвергают.
В 2024 году президент России Владимир Путин заявлял, что применение западных дальнобойных вооружений для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», поскольку Украина не может наносить такие удары сама без данных со спутников НАТО. «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — говорил он.
В прошлом году Путин предупреждал о «серьезном, если не сказать ошеломляющем» ответе на возможные удары дальнобойным оружием по российской территории, в том числе ракетами Tomahawk. И предлагал Украине и союзникам подумать, стоит ли идти на такой шаг.
В июне глава государства в ходе пленарной сессии ПМЭФ, комментируя письмо Зеленского с предложением начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта, обратился к российским военным на линии фронта: «Работайте, братья!». В данном случае «обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения», добавил он.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».