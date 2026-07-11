Ким Чен Ын заявил о намерении образцово развивать отношения с КНР

Послание приурочено к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между странами. По словам лидера КНДР, дальнейшее укрепление традиционных контактов, официально зародившихся еще в прошлом веке, является неизменной позицией партии и правительства республики. В телеграмме также упоминается первая за долгое время встреча лидеров двух стран, состоявшаяся в июне 2026 года. Ким Чен Ын подчеркнул, что в ходе прошедших переговоров стороны подтвердили намерение совместно содействовать продвижению дела социализма. Он добавил, что взаимодействие Пхеньяна и Пекина способствует защите суверенитета, безопасности и интересов развития государств, а также поддержанию стабильности в регионе.