Ким Чен Ын заявил о намерении образцово развивать отношения с КНР

«Я (Ким Чен Ын. — Ред.) готов вместе с вами поднимать корейско-китайскую дружбу, основанную на прекрасной истории и традиции, на новый уровень и развивать ее как образец самых мощных и стратегических отношений между социалистическими государствами», — говорится в тексте.
Послание приурочено к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между странами. По словам лидера КНДР, дальнейшее укрепление традиционных контактов, официально зародившихся еще в прошлом веке, является неизменной позицией партии и правительства республики. В телеграмме также упоминается первая за долгое время встреча лидеров двух стран, состоявшаяся в июне 2026 года. Ким Чен Ын подчеркнул, что в ходе прошедших переговоров стороны подтвердили намерение совместно содействовать продвижению дела социализма. Он добавил, что взаимодействие Пхеньяна и Пекина способствует защите суверенитета, безопасности и интересов развития государств, а также поддержанию стабильности в регионе.
Ким Чен Ын 1 июля также заявлял, что его государство намерено и дальше развивать дружбу с Китаем. В послании Пекину по случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии, он подчеркнул, что у обеих стран имеется общее дело — развитие социализма. Лидер республики назвал корейско-китайскую связь достоянием сторон, которое соответствует современным реалиям.