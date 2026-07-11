В ВСУ сделали трудное признание после ночной атаки России

Сегодня утром Министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление. Согласно сообщению ведомства, Вооруженные Силы РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате были успешно поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, поражение получили объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, использовавшиеся для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.