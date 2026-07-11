Товарооборот между Арменией и Россией упал на 21,5%

Согласно статистике, сократилась и доля России в общей структуре товарооборота: за первые пять месяцев 2026 года она составила 28% от общего объема, тогда как год назад — 35,1%. На этом фоне снизилась доля товарооборота со странами ЕАЭС — с 36,7% до 29,8%. При этом товарооборот Армении с Белоруссией вырос на 8,3%, с Казахстаном — на 10%, с Киргизией — на 194,8%.