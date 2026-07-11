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Товарооборот между Арменией и Россией упал на 21,5%

С января по май товарооборот между Арменией и Россией составил $2,196 млрд. Это на 21,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статкомитета Армении.

С января по май товарооборот между Арменией и Россией составил $2,196 млрд. Это на 21,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статкомитета Армении.

Согласно статистике, сократилась и доля России в общей структуре товарооборота: за первые пять месяцев 2026 года она составила 28% от общего объема, тогда как год назад — 35,1%. На этом фоне снизилась доля товарооборота со странами ЕАЭС — с 36,7% до 29,8%. При этом товарооборот Армении с Белоруссией вырос на 8,3%, с Казахстаном — на 10%, с Киргизией — на 194,8%.

Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. В мае и июне Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы. На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. По словам господина Пашиняна, сторонам удалось договориться по поводу ограничений на импорт армянских товаров в Россию.

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