В Нарве начали подготовку к строительству военного городка

В Нарве на границе Эстонии с Россией начали подготовку к строительству военного городка, сообщает ERR со ссылкой на руководителя портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма. Сначала там разместят до 150 военнослужащих.
«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года», — сказал Воогма.
По его словам, к началу 2027 года в Нарве появится временный военный городок из контейнеров.
По данным Генштаба Сил обороны, в городе планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1000 человек, постоянно там будут дислоцированы примерно 200 военнослужащих.
Граница России и Эстонии — более 300 км, частично она проходит по реке Нарве и Чудскому озеру. Нарва берет в нем начало и впадает в Финский залив, ее длина — около 80 км. На Нарве стоит одноименный эстонский город и на противоположном берегу — российский Ивангород в Ленинградской области.
Строительство военного городка в Нарве из 12 зданий и инженерных сооружений общей площадью более 7,5 тыс. кв. м анонсировали в январе. Ориентировочная стоимость проекта оценивалась примерно в €15 млн. Городок планировалось разместить в районе Кадастику — промышленной зоне на окраине Нарвы с развитой транспортной инфраструктурой. Вблизи проходят железнодорожные пути, а также четырехполосная транзитная улица Раху, связывающая район с трассой Таллинн-Нарва.
Осенью прошлого года ERR сообщал, что на границе Эстонии с Россией к 2027 году появится противотанковый ров протяженностью около 40 км и около 600 бункеров. Оборонительные сооружения возведут на участке протяженностью 100 км. До этого, летом, в Нарве, на мосту Дружбы, соединяющем Эстонию с российским Ивангородом, смонтированы массивные металлические ворота.
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