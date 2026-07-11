Стубб заявил, что Китай исключает применение ядерного оружия на Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отказ от ядерного оружия сделал Украину более уязвимой, так как она не входит в «клуб», на который боятся нападать, в отличие от стран с ядерным арсеналом. Он связал это с гарантиями безопасности 1990-х годов и тем, что инфраструктура ПРО осталась в России.