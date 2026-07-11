Трамп пригрозил Ирану тысячью ракетами в случае покушения

В интервью New York Post американский лидер рассказал, что отдал приказ нанести по Ирану беспрецедентный удар в случае своей гибели, так как «давно в их списке». «Единственное, я оставил инструкции: если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели», — сказал он.