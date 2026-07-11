Трамп пригрозил Ирану тысячью ракетами в случае покушения

«Тысяча ракет приведена в полную боевую готовность и нацелена на Исламскую Республику Иран — и за ними немедленно последуют еще тысячи, — если иранское правительство решит осуществить свою угрозу (озвученную во многих уголках земного шара) убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки — в данном случае, МЕНЯ!» — написал он в Truth Social.
Трамп подчеркнул, что приказы уже отданы и что вооруженные силы готовы и способны уничтожить Иран. «Хвала Аллаху», — добавил глава Белого дома.
В интервью New York Post американский лидер рассказал, что отдал приказ нанести по Ирану беспрецедентный удар в случае своей гибели, так как «давно в их списке». «Единственное, я оставил инструкции: если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели», — сказал он.
По данным The Wall Street Journal, Израиль передал Соединенным Штатам разведывательные данные о планах убийства Трампа Ираном. О том, что Тегеран считает его главной целью, на этой неделе заявил и сам президент после саммита НАТО. Оттуда он улетел на старом Air Force One вместо самолета, подаренного ему в прошлом году Катаром, писала The New York Times.
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