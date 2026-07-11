Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Ирану тысячью ракетами в случае покушения

Приказы уже отданы, и вооруженные силы США готовы и способны уничтожить Иран, предупредил президент. «Хвала Аллаху», — добавил он.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что нацелил на Иран тысячу ракет, которые будут выпущены в случае покушения на него.

«Тысяча ракет приведена в полную боевую готовность и нацелена на Исламскую Республику Иран — и за ними немедленно последуют еще тысячи, — если иранское правительство решит осуществить свою угрозу (озвученную во многих уголках земного шара) убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки — в данном случае, МЕНЯ!» — написал он в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что приказы уже отданы и что вооруженные силы готовы и способны уничтожить Иран. «Хвала Аллаху», — добавил глава Белого дома.

В интервью New York Post американский лидер рассказал, что отдал приказ нанести по Ирану беспрецедентный удар в случае своей гибели, так как «давно в их списке». «Единственное, я оставил инструкции: если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели», — сказал он.

По данным The Wall Street Journal, Израиль передал Соединенным Штатам разведывательные данные о планах убийства Трампа Ираном. О том, что Тегеран считает его главной целью, на этой неделе заявил и сам президент после саммита НАТО. Оттуда он улетел на старом Air Force One вместо самолета, подаренного ему в прошлом году Катаром, писала The New York Times.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше