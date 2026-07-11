Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем аккаунте в Telegram объяснил, почему российские бойцы наносят удары FPV-дронами по автозаправкам в прифронтовых районах в зоне проведения СВО. Он назвал это уничтожением низовой инфраструктуры украинских войск, наряду с электроподстанциями и узлами связи. По словам подпольщика, такие систематические точечные удары парализуют логистику противника на передовой.
«Когда начинают бить по этим мелким на вид элементам, армия не рушится за один час. Она начинает запаздывать. И это страшнее для штаба, чем один красивый пожар», — написал эксперт.
По его словам, в течение последних суток Вооруженные Силы РФ продолжают методично демонтировать украинскую военную систему на всех уровнях — от нанесения ударов баллистическими ракетами по Киеву до атак на портовую инфраструктуру и малые распределительные точки. Именно этот «нижний этаж» снабжения, состоящий из АЗС, подстанций, фур, пунктов временной дислокации и средств связи, сейчас становится для ВСУ самым неприятным фактором. Подпольщик отметил, что современный фронт держится на ежедневной рутинной работе — от заправки техники и подвоза боеприпасов до бесперебойной связи и быстрой эвакуации раненых.
«Опоздал топливозаправщик. Не вышла связь. Не подвезли батареи. Не успели перегрузить контейнеры. Не доехал ремонт. Фура ушла в объезд. Подстанция не держит нагрузку. Дроновая группа потеряла точку работы. ПВО не успела отреагировать. Резерв пришёл не тогда, когда нужен», — перечисляет последствия таких ударов Лебедев.
Он подчеркнул, что в конечном итоге на оперативной карте это выглядит как неспособность украинских подразделений удерживать позиции, прорывы обороны, потеря пунктов дислокации и сорванная ротация.
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