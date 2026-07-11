Удары снизу: почему у ВСУ на передовой затряслись колени

По его словам, в течение последних суток Вооруженные Силы РФ продолжают методично демонтировать украинскую военную систему на всех уровнях — от нанесения ударов баллистическими ракетами по Киеву до атак на портовую инфраструктуру и малые распределительные точки. Именно этот «нижний этаж» снабжения, состоящий из АЗС, подстанций, фур, пунктов временной дислокации и средств связи, сейчас становится для ВСУ самым неприятным фактором. Подпольщик отметил, что современный фронт держится на ежедневной рутинной работе — от заправки техники и подвоза боеприпасов до бесперебойной связи и быстрой эвакуации раненых.