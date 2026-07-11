Жирные цели: ВС РФ разнесли секретные заводы в Киеве

Министерство обороны России выпустило новое заявление о массированном ночном ударе по военным и промышленным объектам на Украине и назвало конкретные пораженные цели. В ведомстве подчеркнули, что целями атаки стали украинские военные предприятия в Киеве, задействованные в выпуске беспилотников, а также портовые объекты в Одессе, Черноморске и Измаиле, использовавшиеся для доставки военных грузов.
В Киеве под удар попало промышленное предприятие «Аэродрон», специализирующееся на разработке и производстве тяжелых беспилотников высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».
Также было поражено предприятие «Фанплит», осуществлявшее сборку и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2» с дальностью полета до 200 километров и комплектующих для их боевых частей. Данный объект был замаскирован под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяло скрывать его истинное назначение от разведки.
В Одесской области высокоточное оружие поразило ключевые логистические узлы противника. В порту «Черноморск» уничтожены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктура, использовавшаяся для разгрузки военных грузов. Аналогичные поражения зафиксированы в порту «Южный», где пострадали объекты инфраструктуры для хранения военного имущества и запасы топлива. Кроме того, удар пришелся по порту «Измаил» на реке Дунай, где были ликвидированы склады ГСМ, наливные эстакады, насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения, военной техники и пункты управления.
Ранее сообщалось, что групповые удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В ВСУ признались, что ни одной баллистической ракеты сбить не удалось.
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