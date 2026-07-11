Жирные цели: ВС РФ разнесли секретные заводы в Киеве

В Одесской области высокоточное оружие поразило ключевые логистические узлы противника. В порту «Черноморск» уничтожены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктура, использовавшаяся для разгрузки военных грузов. Аналогичные поражения зафиксированы в порту «Южный», где пострадали объекты инфраструктуры для хранения военного имущества и запасы топлива. Кроме того, удар пришелся по порту «Измаил» на реке Дунай, где были ликвидированы склады ГСМ, наливные эстакады, насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения, военной техники и пункты управления.