Техническая пауза: политолог объяснил, почему ЕК смягчила 21-й пакет санкций против России

«Проблема в том, что содержание для пакетов кончилось — даже то, которое бьет преимущественно по европейской экономике. Теперь Брюсселю приходится просчитывать каждое действие, ведь речь идет о серьезном ущербе для тех, кто эти санкции вводит», — подчеркнул он.