Техническая пауза: политолог объяснил, почему ЕК смягчила 21-й пакет санкций против России

Отказ Еврокомиссии от наиболее радикальных ограничений в рамках 21-го пакета антироссийских санкций обусловлен не политической «оттепелью», а банальным дефицитом идей и растущим ущербом для самой Европы. Таким мнением с беседе с Lenta.ru поделился политолог Александр Асафов.
По его словам, авторы ограничительных мер столкнулись с кризисом содержания: все очевидные рычаги давления уже задействованы, а новые шаги требуют глубокой аналитики.
«Проблема в том, что содержание для пакетов кончилось — даже то, которое бьет преимущественно по европейской экономике. Теперь Брюсселю приходится просчитывать каждое действие, ведь речь идет о серьезном ущербе для тех, кто эти санкции вводит», — подчеркнул он.
Асафов уточнил, что дополнительным фактором осторожности ЕС стали итоги саммита НАТО и других международных встреч. Европейские лидеры теперь вынуждены оглядываться на позицию Вашингтона и президента США Дональда Трампа, который традиционно является главным архитектором глобальной санкционной и пошлинной политики.
Политолог заключил, что текущее замедление — это лишь «техническая пауза». Ограничения будут вводиться и дальше, но в более выверенном формате. О реальном смягчении позиции ЕС по отношению к России речи по-прежнему не идет.