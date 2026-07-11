Нижегородская мэрия снизит использование авто из-за ситуации с бензином

Кроме того, правительство региона обратилось к поставщикам с просьбой увеличить поставки топлива в Нижегородскую область. Параллельно на сетевых АЗС действуют лимиты отпуска топлива. На «Лукойле» можно заправить 40 литров бензина за раз, на «Татнефти» и «Газпромнефти» — 30 литров.