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Лукашенко президенту Монголии: с нетерпением жду вас на белорусской земле

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с национальным праздником — фестивалем Наадамом, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Этот праздник известен еще со времен Чингисхана, а его название переводится как «игры». Наадам проходит ежегодно с 11 по 15 июля по всей Монголии, где в различных городах организуются традиционные скачки, соревнования по борьбе и стрельбе из лука.

«Фестиваль, уходящий корнями в историю вашей страны, ярко демонстрирует уникальность Монголии, самобытность ее культуры и неиссякаемую энергию народа», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что эти соревнования демонстрируют, что сила национального духа живет не только в учебниках истории, но и в каждом монгольском борце, лучнике и юном всаднике, мчащемся по бескрайним степям.

Лукашенко подчеркнул, что Монголия произвела на него неизгладимое впечатление.

«В свою очередь с нетерпением ожидаю Вас, дорогой друг, с ответным визитом на гостеприимной белорусской земле», — сказал президент.

Глава государства пожелал своему коллеге и всему монгольскому народу благополучия, процветания и безоблачного синего неба.

Президент Беларуси впервые посетил Монголию с официальным рабочим визитом в июне 2024 года.

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