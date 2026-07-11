Лукашенко президенту Монголии: с нетерпением жду вас на белорусской земле

Этот праздник известен еще со времен Чингисхана, а его название переводится как «игры». Наадам проходит ежегодно с 11 по 15 июля по всей Монголии, где в различных городах организуются традиционные скачки, соревнования по борьбе и стрельбе из лука.
«Фестиваль, уходящий корнями в историю вашей страны, ярко демонстрирует уникальность Монголии, самобытность ее культуры и неиссякаемую энергию народа», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что эти соревнования демонстрируют, что сила национального духа живет не только в учебниках истории, но и в каждом монгольском борце, лучнике и юном всаднике, мчащемся по бескрайним степям.
Лукашенко подчеркнул, что Монголия произвела на него неизгладимое впечатление.
«В свою очередь с нетерпением ожидаю Вас, дорогой друг, с ответным визитом на гостеприимной белорусской земле», — сказал президент.
Глава государства пожелал своему коллеге и всему монгольскому народу благополучия, процветания и безоблачного синего неба.
Президент Беларуси впервые посетил Монголию с официальным рабочим визитом в июне 2024 года.