Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду выдвинула бизнесмена Тофана кандидатом в премьеры Молдавии

По словам президента Молдавии, это решение было принято по итогам обсуждений с парламентскими фракциями, исходя из целей и приоритетов страны.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры бизнесмена Василия Тофана, который был предложен на этот пост контролирующей парламент и правительство Партией действия и солидарности (ПДС).

«По итогам обсуждений с парламентскими фракциями, исходя из целей и приоритетов Республики Молдова, я приняла решение выдвинуть Василия Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра Республики Молдова», — сказала президент в ходе совместного брифинга с Тофаном и председателем парламента руководителем ПДС Игорем Гросу.

Как заверил Гросу, фракция ПДС «окажет полную поддержку» Тофану. Председатель парламента назвал главной задачей Тофана процесс европейской интеграции. Согласно конституции, в течение 15 дней он должен представить на утверждение парламенту программу и состав нового правительства.

Тофан известен в Молдавии как бизнесмен и инвестор, который оказывал поддержку ПДС и Санду на выборах. Он был приглашен занять этот пост после неожиданной отставки с поста премьера другого бизнесмена Александра Мунтяну. Наблюдатели отмечают, что Мунтяну мог пойти на такой шаг из-за конфликта с президентом в вопросах кадровой политики.

Молдавия переживает экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию, что периодически провоцирует акции протеста. Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией. На фоне экономического кризиса в 2023 году в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица, ее преемник Дорин Речан отказался возглавить новое правительство после парламентских выборов в сентябре 2025 года. Заменить его был приглашен работавший на Украине молдавский бизнесмен Мунтяну.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше