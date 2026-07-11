Молдавия переживает экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию, что периодически провоцирует акции протеста. Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией. На фоне экономического кризиса в 2023 году в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица, ее преемник Дорин Речан отказался возглавить новое правительство после парламентских выборов в сентябре 2025 года. Заменить его был приглашен работавший на Украине молдавский бизнесмен Мунтяну.