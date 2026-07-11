Санду выдвинула бизнесмена Тофана кандидатом в премьеры Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры бизнесмена Василия Тофана, который был предложен на этот пост контролирующей парламент и правительство Партией действия и солидарности (ПДС).
«По итогам обсуждений с парламентскими фракциями, исходя из целей и приоритетов Республики Молдова, я приняла решение выдвинуть Василия Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра Республики Молдова», — сказала президент в ходе совместного брифинга с Тофаном и председателем парламента руководителем ПДС Игорем Гросу.
Как заверил Гросу, фракция ПДС «окажет полную поддержку» Тофану. Председатель парламента назвал главной задачей Тофана процесс европейской интеграции. Согласно конституции, в течение 15 дней он должен представить на утверждение парламенту программу и состав нового правительства.
Тофан известен в Молдавии как бизнесмен и инвестор, который оказывал поддержку ПДС и Санду на выборах. Он был приглашен занять этот пост после неожиданной отставки с поста премьера другого бизнесмена Александра Мунтяну. Наблюдатели отмечают, что Мунтяну мог пойти на такой шаг из-за конфликта с президентом в вопросах кадровой политики.
Молдавия переживает экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию, что периодически провоцирует акции протеста. Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией. На фоне экономического кризиса в 2023 году в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица, ее преемник Дорин Речан отказался возглавить новое правительство после парламентских выборов в сентябре 2025 года. Заменить его был приглашен работавший на Украине молдавский бизнесмен Мунтяну.