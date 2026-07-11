Лейсан Измайлова назначена заместителем министра минземимущества Башкирии

В министерстве она прошла путь от ведущего специалиста-эксперта до начальника Управления унитарными предприятиями и хозяйственными обществами.
Ранее свой пост покинул первый замминистра экономического развития Башкирии Айрат Фахретдинов.
Лейсан Измайлова заняла должность заместителя министра земельных и имущественных отношений Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве она прошла путь от ведущего специалиста-эксперта до начальника Управления унитарными предприятиями и хозяйственными обществами.
Ранее свой пост покинул первый замминистра экономического развития Башкирии Айрат Фахретдинов.