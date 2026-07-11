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Лейсан Измайлова назначена заместителем министра минземимущества Башкирии

Лейсан Измайлова заняла должность заместителя министра земельных и имущественных отношений Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В министерстве она прошла путь от ведущего специалиста-эксперта до начальника Управления унитарными предприятиями и хозяйственными обществами.

Ранее свой пост покинул первый замминистра экономического развития Башкирии Айрат Фахретдинов.