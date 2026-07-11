ВС России нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, где производили беспилотники, сообщило Минобороны РФ. Одно из предприятий, по данным МО, было замаскировано под гражданское производство мебели. Киевляне пожаловались, что удары баллистическими ракетами начались до объявления воздушной тревоги. Кроме того, в Одесской области под удар попали сразу три порта, выступающих логистическими узлами ВСУ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».