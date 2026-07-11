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СМИ: Иран не станет вести переговоры с США, пока они не изменят подходы

Иран не намерен вступать в контакт с американской стороной до изменения ее подхода, сообщает Fars.

Источник: РИА "Новости"

«Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций», — указывается в публикации со ссылкой на источники.

Каких именно шагов исламская республика ожидает от Вашингтона, агентство не уточняет.

По данным журналиста Axios Барака Равида, США требуют от Ирана признать Ормузский пролив открытым и гарантировать отказ от ударов по коммерческим судам.

В середине июня Тегеран и Вашингтон заключили меморандум, предусматривающий прекращение военного конфликта. Однако в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. Как заявил президент Дональд Трамп, это стало ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он предупредил об усилении атак в случае повторения подобной ситуации.

В ответ исламская республика наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. В МИД страны назвали агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.

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