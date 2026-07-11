Трое на одного. Назвали соперников Волоцкова за место в облдуму в Волгограде

Волгоградский избирком озвучил накануне имена кандидатов в депутаты на довыборах в Волгоградскую облдуму, выдвинутых от трех партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Ранее глава региона Андрей Бочаров, секретарь областного отделения «Единой России» назвал имя кандидата от этой партии, за которого проголосовали большинство участников праймериз — им стал действующий депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков.
Кто выступит против этого политического тяжеловеса и смогут ли участники выборной борьбы оттянуть на себя сколько-нибудь значимое число голосов избирателей, разбирался vlg.aif.ru.
Пусто место: облдуму покинул Станислав Коротков.
Место в облдуме освободилось после того, как его бесславно покинул старожил регионального парламента Станислав Коротков. Прокуратура области посчитала, что он нарушил антикоррупционное законодательство, занимаясь бизнесом, в то время как получал зарплату из бюджета.
То, что Коротков добровольно покинул свое кресло, надзорный орган ни устроило. Прокуратура добилась, чтобы его уволили «по статье» и изъяли в доход государства все, что было нажито незаконным путем — 164 млн рублей. Суд требования поддержал. Место в облдуме стало вакантным, были объявлены дополнительные выборы.
Алексей Волоцков: в политике с младых ногтей.
Первым кандидатом от партии «Единая Россия» был заявлен Алексей Волоцков. Уроженцу Краснослободска на днях исполнилось 45. Он — выпускник ИАиС ВолгГТУ, в этом же вузе получил второе — экономическое образование, а затем обучался в РАНХиГС.
Женат и воспитывает двух дочерей, активно занимался футболом и даже стал кандидатом в мастера спорта. Политикой занялся еще в юности, а уже в 20 лет возглавил реготделение «Молодежного единства».
Два года спустя вступил в «ЕР», в 2006 вошел в региональный Молодежный парламент, в 2008 стал депутатом Волгоградской гордумы, где задержался на три созыва, после три года был вице-мэром, затем ненадолго сходил в бизнес, став директором ООО «Сфера» и вернулся в политику уже как депутат облдумы.
В Госдуму избрался в 2021 году. В 2023 году Волоцков вошел в рейтинг эффективности депутатов Госдумы. По данным на декабрь 2025 года занимал в общем рейтинге депутатов 115 место, что совсем неплохо для законодателей от Волгоградской области: у Владимира Плотникова 134 место, у Евгения Москвичева — 139-е, у Виталия Лихачева — 168-е, у Андрея Гимбатова — 236-е, у Николая Арефьева — 352-е. И только у Николая Николаева, который к волгоградскому региону по большому счету не имеет никакого отношения, было на тот момент 77 место.
Вячеслав Шаповалов: выдвиженец КПРФ.
Потягаться с действующим депутатом Госдумы решили коммунист Вячеслав Шаповалов, эсер Виталий Кравцов и член ЛДПР Алексей Кононенко. Всех трех кандидатов выдвинули однопартийцы.
О Вячеславе Шаповалове известно немного. Разве только то, что в октябре 2024 года он заменил в облизбиркоме однопартийца Олега Дмитриева. Тот покинул свой пост досрочно, а по закону вакантное место должен был занять также член КПРФ.
Шаповалов уже был в списке партии на выборах в облдуму по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 8. Но депутатом не стал.
Алексей Кононенко: птенец гнезда Жириновского.
Алексей Кононенко — член ЛДПР. Сотрудник волгоградского «Каустика» — опытный кандидат, он участвовал во множестве выборов разного уровня — в общей сложности около полусотни раз, а в 2024-м даже решился составить конкуренцию действующему губернатору Андрею Бочарову, но, как и следовало ожидать, безуспешно.
Проиграл он и выборы в главы Ореховского сельского поселения Даниловского района годом ранее. Не удалось ему занять и пост депутата Волгоградской гордумы, куда он баллотировался от Красноармейского района, но стал депутатом Городищенской гордумы.
Вместе с тем известно, что председатель совета Красноармейского отделения «Справедливой России» занимается реставрацией памятников Великой Отечественной войны и даже был отмечен за эту деятельность почетной грамотой главы Кировского района.
40-летний кандидат — выпускник Московского госуниверситета туризма и сервиса, где получал образование по направлению «Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса». Работал газоспасателем на «Химпроме», затем перевелся на «Каустик».
Виталий Кравцов: ОВЗ — не помеха.
Способность двигаться он потерял еще младенцем, с тех пор прикован к инвалидному креслу. Но это не мешает ему оставаться активным человеком — он ведет свой блог и участвует во множестве мероприятий, активно продвигает идею безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Одна из граней его деятельности — помощь людям с инвалидностью, в том числе, участникам СВО, получившим увечья. Он на собственном опыте знает, как выжить на пенсию инвалида первой группы.
Еще одно направление — встреча с жителями региона в партийной приемной — такая работа 44-летнему представителю «СР» по силам, ОВЗ в данном случае не помеха.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что на кресло в облдуме также претендует самовыдвиженец Владимир Немировский. Уроженец ГДР в настоящее время работает дворником у индивидуального предпринимателя.