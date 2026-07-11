Журналисты NYT получили повестки в суд после статьи о новом самолете Трампа

По данным издания со ссылкой на источник, перед публикацией статьи высокопоставленный сотрудник ФБР связался с редакцией и попросил отложить выпуск материала, назвав его «вопросом национальной безопасности». При этом он не стал уточнять, в чем именно заключалась данная угроза.