Журналисты NYT получили повестки в суд после статьи о новом самолете Трампа

Ранее The New York Times выпустила статью, в которой указывалось, что новый лайнер Air Force One, подаренный Трампу, уступает предыдущей модели по ряду параметров.
«Администрация Трампа в пятницу разослала повестки в суд нескольким журналистам New York Times после того, как издание сообщило на этой неделе об опасениях касательно безопасности, связанных с новым Air Force One, подаренным Трампу Катаром», — говорится в публикации газеты.
Как уточняется, повестки были вручены журналистам Джулиану Барнсу, Эрику Липтону, Тайлеру Пейджеру и Эрику Шмитту. Все они являлись авторами материала о новом Air Force One. Документы были выданы прокурором США Джеем Клейтоном, которого Трамп ранее выдвинул на пост главы национальной разведки.
По данным издания со ссылкой на источник, перед публикацией статьи высокопоставленный сотрудник ФБР связался с редакцией и попросил отложить выпуск материала, назвав его «вопросом национальной безопасности». При этом он не стал уточнять, в чем именно заключалась данная угроза.
В мае 2025 года королевская семья Катара передала Трампу в дар Boeing 747−8 стоимостью 400 миллионов долларов. Американский лидер принял подарок с намерением переоборудовать его в «борт номер один», однако до настоящего времени продолжал использовать прежнее воздушное судно.
На прошлой неделе президент США официально представил Boeing 747, получивший окраску в красных, белых, синих и золотых тонах, а также обновленный интерьер.