МИД России осудил реакцию Сербии на выступление Стефанчука в Белграде

Как сообщается в заявлении, речь идет о первой конференции председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз, состоявшейся
«К сожалению, вынуждены констатировать, что враждебные антироссийские эскапады приближенного к [украинскому лидеру] В. Зеленского деятеля не получили должной реакции со стороны сербских организаторов», — отметила Захарова.
По словам представителя МИД России, украинская сторона систематически использует международные форумы для продвижения антироссийской повестки. Она также подвергла критике выступление Стефанчука, в ходе которого он представил Украину жертвой «комплексной российской агрессии», обвинил Москву в «порабощении восточноевропейцев» и затронул тему отношений России и Сербии.
«Очередным таким примером стала конференция в Белграде. Приглашенный туда Р. Стефанчук постарался максимально злоупотребить этой площадкой, чтобы задать тональность и сделать русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия», — заявила Захарова.
В заключение она выразила уверенность, что сербская общественность «хорошо осведомлена» о действиях украинских властей.
Сербия обладает статусом кандидата на вступление в Евросоюз с 2012 года, переговоры по данному вопросу ведутся с 2014-го. Ранее в российских властных структурах отмечали, что Брюссель фактически требует от Белграда выбора между европейской интеграцией и сохранением отношений с Москвой.
Президент Сербии Александр Вучич неоднократно высказывался против введения санкций в отношении России. При этом он допускал, что в перспективе правительство теоретически может пересмотреть решение Совета национальной безопасности, принятое в 2022 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что требования Евросоюза к Сербии направлены на ее «антагонизацию» с Российской Федерацией. По его словам, «неправы те, кто выдвигает такие антагонизирующие условия».
Песков напомнил о позиции России, согласно которой любое государство вправе развивать отношения с другими странами, исходя из собственных национальных интересов.