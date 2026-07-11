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МИД России осудил реакцию Сербии на выступление Стефанчука в Белграде

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Белград не отреагировал на антироссийские высказывания спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Источник: РБК

Как сообщается в заявлении, речь идет о первой конференции председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз, состоявшейся 7—8 июля в Белграде. По оценке Захаровой, Стефанчук, приглашенный на мероприятие, использовал площадку для антироссийских заявлений.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что враждебные антироссийские эскапады приближенного к [украинскому лидеру] В. Зеленского деятеля не получили должной реакции со стороны сербских организаторов», — отметила Захарова.

По словам представителя МИД России, украинская сторона систематически использует международные форумы для продвижения антироссийской повестки. Она также подвергла критике выступление Стефанчука, в ходе которого он представил Украину жертвой «комплексной российской агрессии», обвинил Москву в «порабощении восточноевропейцев» и затронул тему отношений России и Сербии.

«Очередным таким примером стала конференция в Белграде. Приглашенный туда Р. Стефанчук постарался максимально злоупотребить этой площадкой, чтобы задать тональность и сделать русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия», — заявила Захарова.

В заключение она выразила уверенность, что сербская общественность «хорошо осведомлена» о действиях украинских властей.

Сербия обладает статусом кандидата на вступление в Евросоюз с 2012 года, переговоры по данному вопросу ведутся с 2014-го. Ранее в российских властных структурах отмечали, что Брюссель фактически требует от Белграда выбора между европейской интеграцией и сохранением отношений с Москвой.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно высказывался против введения санкций в отношении России. При этом он допускал, что в перспективе правительство теоретически может пересмотреть решение Совета национальной безопасности, принятое в 2022 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что требования Евросоюза к Сербии направлены на ее «антагонизацию» с Российской Федерацией. По его словам, «неправы те, кто выдвигает такие антагонизирующие условия».

Песков напомнил о позиции России, согласно которой любое государство вправе развивать отношения с другими странами, исходя из собственных национальных интересов.

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