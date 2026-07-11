Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи и других иранцев

Прощание с Али Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана — крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе. 6 июля в Тегеране состоялось траурное шествие по основным улицам, после чего тело доставили в главный религиозный центр Ирана — город Кум, где 7 июля прошли траурные церемонии. Вечером того же дня тело Али Хаменеи было отправлено в Ирак, где в Наджафе и Кербеле организовали отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов. Погребение погибшего верховного лидера состоялось 9 июля в его родном Мешхеде.