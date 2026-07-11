Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи и других иранцев

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен отомстить за гибель Али Хаменеи и других иранцев, погибших в результате ударов со стороны США и Израиля. Соответствующее обращение опубликовано по случаю похорон его отца, бывшего верховного лидера.

Источник: AP 2024

«Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть — воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», — говорится в письменном обращении Хаменеи. Он также подчеркнул: «Месть — это требование нашего народа, и она обязательно должна быть осуществлена».

Прощание с Али Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана — крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе. 6 июля в Тегеране состоялось траурное шествие по основным улицам, после чего тело доставили в главный религиозный центр Ирана — город Кум, где 7 июля прошли траурные церемонии. Вечером того же дня тело Али Хаменеи было отправлено в Ирак, где в Наджафе и Кербеле организовали отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов. Погребение погибшего верховного лидера состоялось 9 июля в его родном Мешхеде.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше