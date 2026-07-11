Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за гибель отца

Иранские СМИ опубликовали письменное заявление верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, в котором тот поклялся «покарать опозоривших себя убийц», виновных в гибели его отца Али Хаменеи и других иранцев. По его словам, «преступники, чьи имена известны всем», не дождутся «мирной смерти в своих постелях». Президент США Дональд Трамп уже заявил, что считает себя «номером один в иранском списке на уничтожение». До сих пор неизвестно, в каком состоянии и где находится сам Моджтаба Хаменеи, его не видели больше четырех месяцев.