Бельский назвал самый трогательный момент работы VII созыва ЗакСа

По словам спикера, речь идет о выступлении почетного гражданина Петербурга, блокадной учительницы Надежды Строгоновой во время ежегодного отчета губернатора Александра Беглова перед депутатами. Бельский отметил, что с первых минут выступления в зале установилась полная тишина. Он подчеркнул, что Надежда Строгонова говорила спокойно и без лишних эмоций, однако ее слова глубоко тронули присутствующих, многие из которых не смогли сдержать слез.