Казахстан изучает ядерные технологии Китая

«Специалисты предприятия представили технологию подземного скважинного выщелачивания с использованием системы CO₂ + O₂, применяемую для извлечения урана, продемонстрировали технологическую схему, используемое оборудование, системы мониторинга и управления, а также меры по обеспечению промышленной, экологической безопасности и охраны труда. Делегация осмотрела производственные участки добычи урана, объекты подготовки технологических растворов и перерабатывающий комплекс, где осуществляется полный цикл получения готовой продукции», — сообщили в агентстве.