Казахстан изучает ядерные технологии Китая

Корпорация ведет деятельность в сфере добычи урана и производства ядерного топлива. Ключевым пунктом программы стало посещение современного уранового рудника, расположенного в Ордосской урановой провинции автономного района Внутренняя Монголия.
Казахстанцам показали производственную инфраструктуру предприятия, представили технологии добычи и переработки урана, также ознакомили с организацией производственной деятельности и цифровыми решениями, применяемыми на всех этапах производства.
«Специалисты предприятия представили технологию подземного скважинного выщелачивания с использованием системы CO₂ + O₂, применяемую для извлечения урана, продемонстрировали технологическую схему, используемое оборудование, системы мониторинга и управления, а также меры по обеспечению промышленной, экологической безопасности и охраны труда. Делегация осмотрела производственные участки добычи урана, объекты подготовки технологических растворов и перерабатывающий комплекс, где осуществляется полный цикл получения готовой продукции», — сообщили в агентстве.
Также делегация посетила завод CNNC по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций в городе Баотоу. Гостям из Казахстана показали автоматизированные производственные линии, систему контроля качества и подходы к обеспечению ядерной безопасности.
«Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере производства ядерного топлива, обмена опытом и реализации совместных инициатив. Визит подтвердил взаимную заинтересованность Республики Казахстан и Китайской Народной Республики в дальнейшем развитии сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, включая взаимодействие в сфере добычи урана, производства ядерного топлива и развития ядерно-топливного цикла», — подчеркнули в агентстве.