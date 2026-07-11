Минобороны сообщило, что Россия способна поражать любые цели на Украине

«Баллистические ракеты очень плохо фиксируются, хуже, чем крылатые в начале своего пуска. Поэтому сигнал воздушной тревоги раздался уже после того, как первые взрывы прогремели в столице. К сожалению, это те реалии, которые сегодня у нас есть», — сказал он.