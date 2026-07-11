Россия закрыла несколько пунктов пропуска в Финляндию

В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что закрытие пунктов пропуска не окажет значительного влияния на экономику страны. По оценке ведомства, основные грузовые железнодорожные перевозки проходят через пункт Вайниккала, который не попал под ограничения.