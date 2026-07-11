Как сообщает РИА «Новости», замглавы МИД РФ Михаил Галузин 4 июля заявил, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. По его словам, прибалты «играют с огнем», предоставляя свою территорию для враждебных действий против России.