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Страны Балтии отрицают, что они разрешали Киеву использовать свое небо для атак по России

Официальная позиция Латвии, Эстонии и Литвы последовательно высказывалась на разных уровнях.

Представители посольств Литвы, Латвии и Эстонии в Москве отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак по российским территориям. Об этом говорится в переданном в МИД РФ совместном заявлении временных поверенных стран Балтии, передает ТАСС со ссылкой на литовское внешнеполитическое ведомство.

В заявлении три балтийские республики указали, что «официальная позиция Латвии, Эстонии и Литвы последовательно высказывалась на разных уровнях». Они также обвинили Москву в том, что «российская сторона по-прежнему распространяет недостоверную информацию и повышает напряженность».

Как сообщает РИА «Новости», замглавы МИД РФ Михаил Галузин 4 июля заявил, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. По его словам, прибалты «играют с огнем», предоставляя свою территорию для враждебных действий против России.

Как в апреле указывал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.

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