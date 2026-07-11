Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента Венгрии

Соответствующее заявление Мадьяр сделал в Facebook*.
«В понедельник парламент примет 17-ю поправку к Конституции. У президента будет пять дней на ее подписание. Если он этого не сделает, против него может быть начата процедура импичмента», — написал он.
Мадьяр призвал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая 2026 года. Срок полномочий действующего президента истекает весной 2029 года. Сам Шуйок ранее заявлял, что не видит конституционных оснований для досрочного ухода с должности.
По словам Мадьяра, с сентября начнется разработка новой Конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом. До этого момента, как уточнил премьер, в Венгрии появится новый президент.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.