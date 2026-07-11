Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о возможности начала процедуры импичмента в отношении президента Тамаша Шуйока в случае, если тот откажется подписывать поправку к Конституции, предусматривающую его отставку.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление Мадьяр сделал в Facebook*.

«В понедельник парламент примет 17-ю поправку к Конституции. У президента будет пять дней на ее подписание. Если он этого не сделает, против него может быть начата процедура импичмента», — написал он.

В четверг у президентского дворца в Будапеште состоялся митинг, участники которого выступили против действий премьер-министра. Глава фракции «Фидес» Гергей Гуйяш отметил, что действия Мадьяра ослабляют демократию в Венгрии и ведут к автократии.

Мадьяр призвал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая 2026 года. Срок полномочий действующего президента истекает весной 2029 года. Сам Шуйок ранее заявлял, что не видит конституционных оснований для досрочного ухода с должности.

По словам Мадьяра, с сентября начнется разработка новой Конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом. До этого момента, как уточнил премьер, в Венгрии появится новый президент.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше