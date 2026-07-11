NYT сообщила о вызове журналистов в суд из-за материала о самолете Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа направила повестки нескольким журналистам The New York Times после публикации статьи о проблемах с безопасностью нового самолета Air Force One, подаренного американскому лидеру Катаром, сообщает газета.
По данным NYT, повестки, обязывающие журналистов дать показания перед федеральным большим жюри в Манхэттене, стали «беспрецедентным шагом», направленным на «запугивание независимых СМИ». Федеральные агенты лично вручали повестки журналистам по месту их проживания.
Главный юрист газеты Дэвид Маккроу осудил действия властей, назвав их попыткой помешать общественности узнать правду и запугать журналистов.
«Появление федеральных агентов правоохранительных органов на пороге домов журналистов должно потрясти совесть любого американца, который верит в Конституцию и свободу прессы, которую она защищает», — отметил Дэвид Маккроу.
При этом в повестках не уточняется, о каком именно нарушении идет речь, — указано лишь, что журналисты должны дать показания по факту возможного нарушения закона.
Согласно информации NYT, повестки были выданы прокурором США в Манхэттене Джеем Клейтоном, недавно выдвинутым Трампом на пост директора национальной разведки. В числе вызванных журналистов — Джулиан Барнс, Эрик Липтон, Тайлер Пейджер и Эрик Шмитт.
Как передает газета, перед публикацией статьи ФБР требовало от NYT приостановить выход материала под предлогом национальной безопасности и раскрыть источники информации издания. Несмотря на это, газета отказалась выполнять требования ведомства.
На момент публикации материала NYT представители Белого дома и прокуратуры не прокомментировали ситуацию газете.
9 июля The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп покинул саммит НАТО в Анкаре на старом самолете Air Force One, а не на подаренном Катаром лайнере, на котором прилетел на мероприятие. По данным издания, замену борта рекомендовала Секретная служба США как меру предосторожности, хотя конкретной угрозы безопасности не было. Отмечалось, что новый самолет пока не оснащен всеми функциями предыдущего.
Сам Трамп объяснил решение о замене «ностальгией» и желанием показать подаренный Катаром борт американским военным на авиабазе Милденхолл в Великобритании.
В конце мая 2025 года The Guardian писала, что Трамп назвал подаренный правительством Катара самолет Boeing 747−8 «слишком большим». На вопрос, будет ли этот самолет использоваться в качестве Air Force One, Трамп ответил, что лайнер находится в США и «проходит переоборудование по военным стандартам».
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