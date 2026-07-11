NYT сообщила о вызове журналистов в суд из-за материала о самолете Трампа

9 июля The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп покинул саммит НАТО в Анкаре на старом самолете Air Force One, а не на подаренном Катаром лайнере, на котором прилетел на мероприятие. По данным издания, замену борта рекомендовала Секретная служба США как меру предосторожности, хотя конкретной угрозы безопасности не было. Отмечалось, что новый самолет пока не оснащен всеми функциями предыдущего.