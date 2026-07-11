Axios узнал о переговорах об открытии прохода в Ормузском проливе

Представители Ирана и Омана при участии катарской стороны ведут переговоры в Маскате по открытию прохода в Ормузском проливе, сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного дипломата.
«Региональный источник сообщил, что стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии “срединной линии” в Ормузском проливе (который находится в международных водах) для свободного и беспрепятственного судоходства», — написал Равид в соцсети X.
Срединная линия — это расположенный в международных водах центральный судоходный коридор между разделенными полосами движения судов. Он не относится к территориальным водам прибрежных государств и используется для безопасного прохода судов в обоих направлениях.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи утром, 11 июля, прибыл в Маскат, где его встретил глава внешнеполитического ведомства Омана Бадр Аль-Бусаиди, пишет IRIB. «Визит является частью продолжения консультаций и содействия безопасному проходу в Ормузском проливе», — говорится в публикации.
Ранее The Wall Street Journal и Axios со ссылкой на американских чиновников сообщили, что в ночь на 7 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал танкеры в районе Ормузского пролива. После этого США дважды объявили об ударах по Ирану, назвав их ответом на атаки на коммерческое судоходство. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным.
Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкер Wedyan, по утверждению Эр-Рияда, Иран также атаковал катарский танкер Al Rekayyat.
МИД Катара осудил нападение, назвав его серьезным нарушением международной морской безопасности, и призвал Иран прекратить действия, создающие угрозу региональной безопасности.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отверг обвинения Катара, заявив, что они вызывают вопросы и противоречат принципу добрососедства.
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