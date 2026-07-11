Axios узнал о переговорах об открытии прохода в Ормузском проливе

Ранее The Wall Street Journal и Axios со ссылкой на американских чиновников сообщили, что в ночь на 7 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал танкеры в районе Ормузского пролива. После этого США дважды объявили об ударах по Ирану, назвав их ответом на атаки на коммерческое судоходство. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным.