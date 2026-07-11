Россия уведомила Финляндию о закрытии железнодорожных КПП

Россия направила Финляндии официальное уведомление о прекращении работы железнодорожных погранпереходов. Документ уже получен Хельсинки. Об этом 11 июля сообщило финское издание Yle.
В перечне закрытых КПП значатся три пункта пропуска: Вартиус—Люття, Ниирала—Вяртсиля и Иматра—Светогорск. Также в списке указаны станции Выборг и Санкт-Петербург (Финляндский вокзал).
Пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами было приостановлено ещё 30 июня. Теперь это решение закреплено официальным уведомлением российской стороны.
О возможных сроках возобновления движения информации нет.