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Россия уведомила Финляндию о закрытии железнодорожных КПП

Россия направила Финляндии официальное уведомление о прекращении работы железнодорожных погранпереходов.

Россия направила Финляндии официальное уведомление о прекращении работы железнодорожных погранпереходов. Документ уже получен Хельсинки. Об этом 11 июля сообщило финское издание Yle.

В перечне закрытых КПП значатся три пункта пропуска: Вартиус—Люття, Ниирала—Вяртсиля и Иматра—Светогорск. Также в списке указаны станции Выборг и Санкт-Петербург (Финляндский вокзал).

Пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами было приостановлено ещё 30 июня. Теперь это решение закреплено официальным уведомлением российской стороны.

О возможных сроках возобновления движения информации нет.