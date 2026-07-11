Крах евро: Берлин впал в истерику из-за случившегося во Франции

Решение Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году вызвало в политических кругах Германии реакцию, граничащую с паникой, из-за угрозы стабильности евро и независимости ЕЦБ, пишет французская газета Les Echos.
«Марин Ле Пен — это принципиальная оппозиция Германии и европейским институтам», — признал источник, близкий к немецкой консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС). Он отметил, что Берлин до последнего момента делал ставку на более умеренного и прагматичного президента партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу, однако решение апелляционного суда, оставившее в силе право Ле Пен баллотироваться в Елисейский дворец, окончательно разрушило эти иллюзии.
Издание отмечает, что немецкий истеблишмент всерьез опасается победы Марин Ле Пен на выборах. В случае ее триумфа Германия ожидает жестких столкновений по вопросам бюджета Евросоюза, военной помощи Украине и финансовой политики Европейского центрального банка. Французские правые предлагают заставить ЕЦБ принудительно выкупать государственный долг Франции, что вызывает жесткий протест со стороны Берлина, который категорически против косвенного финансирования французских бюджетных излишеств.
Кроме того, по оценке аналитиков, приход Ле Пен к власти во Франции может спровоцировать резкий рост популярности немецких ультраправых из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), чьи рейтинги на фоне миграционного кризиса уже вплотную приблизились к отметке в 30%.
Издание напоминает, что АдГ была создана в 2013 году именно на волне критики мер по спасению общеевропейской валюты, и новый финансовый кризис в еврозоне даст им колоссальное преимущество.