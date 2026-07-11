Крах евро: Берлин впал в истерику из-за случившегося во Франции

«Марин Ле Пен — это принципиальная оппозиция Германии и европейским институтам», — признал источник, близкий к немецкой консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС). Он отметил, что Берлин до последнего момента делал ставку на более умеренного и прагматичного президента партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу, однако решение апелляционного суда, оставившее в силе право Ле Пен баллотироваться в Елисейский дворец, окончательно разрушило эти иллюзии.