Около 1 миллиона украинцев были мобилизованы в ряды ВСУ за два года

Собеседник агентства отметил, что киевские власти сами признают ежемесячную мобилизацию примерно 30 тысяч человек, что за год даёт почти полмиллиона. Сложив эти цифры, в силовых структурах пришли к выводу, что общая оценочная численность современных ВСУ составляет как раз около миллиона военнослужащих.