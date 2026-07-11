«Прошу прощения, я не знал»: Стивен Сигал пошутил о власти Зеленского

Ранее в разговоре он также дал характеристики некоторым зарубежным политикам. Владимира Зеленского Сигал представил исключительно как актёра, а президента США Дональда Трампа выделил за присущий ему неординарный стиль поведения. При этом он назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером современности. Артист подчеркнул, что придерживается данной точки зрения уже давно и неоднократно высказывался об этом публично.