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Трамп похвастался безупречным медосмотром и новым когнитивным рекордом

Президент США Дональд Трамп рассказал, что недавно прошёл медицинское обследование и получил безупречные результаты. Об этом он заявил сам в соцсети Truth Social.

«Я только что идеально прошёл медосмотр в больнице Уолтера Рида, я делаю это каждые полгода, и я запросил ещё один когнитивный тест», — напсиал он.

Президент также похвастался, что ему принадлежит абсолютный рекорд по числу прохождений этого теста среди всех американских лидеров, причём каждое из трёх испытаний, по его словам, он завершал с идеальным итогом, щелкая каверзные вопросы как орешки.

Ранее в мае лечащий врач президента Шон Барбарелла сообщил, что медосмотр не выявил у Трампа никаких отклонений. Обследование глава государства прошёл в военно-медицинском Центре имени Уолтера Рида под Вашингтоном. В заключении отмечалось, что Трамп находится в отличном физическом и когнитивном состоянии и полностью способен исполнять обязанности верховного главнокомандующего.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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