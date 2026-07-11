По мнению французского политика, спонсирование киевского режима продолжается из-за масштабных коррупционных схем, выгодных европейским чиновникам. «Почему? Потому что часть этих денег оказывается здесь, обогащая проевропейскую мафию, которая дергает за ниточки. Это безумие должно прекратиться, и этих людей нужно сместить!» — резюмировал Филиппо, призвав к скорейшему свержению украинских властей.