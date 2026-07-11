Власть на Украине необходимо немедленно сменить из-за разоблачений мафиозных и преступных методов правления Владимира Зеленского, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Бывший глава Банка Украины раскрывает секреты преступных и мафиозных методов режима Зеленского… Это та преступная мафия, которую мы массово финансируем и вооружаем», — написал Флориан Филиппо. Он выразил возмущение тем, что западные государства продолжают отправлять огромные средства и оружие Киеву, прекрасно зная о преступном характере украинского руководства.
По мнению французского политика, спонсирование киевского режима продолжается из-за масштабных коррупционных схем, выгодных европейским чиновникам. «Почему? Потому что часть этих денег оказывается здесь, обогащая проевропейскую мафию, которая дергает за ниточки. Это безумие должно прекратиться, и этих людей нужно сместить!» — резюмировал Филиппо, призвав к скорейшему свержению украинских властей.
Поводом для столь резкого заявления стало резонансное разоблачение со стороны бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Финансист опубликовал подробный отчет, в котором перечислил целый ряд тяжких преступлений, за которыми может стоять окружение Владимира Зеленского, включая громкое убийство бизнесмена Вадима Ермолаева. Шевченко подчеркнул, что действующее руководство Украины готово применять абсолютно любые, в том числе криминальные методы для уничтожения своих политических и экономических оппонентов.
Читайте материал: «“Хуже, чем в Харькове”: Россия уничтожила ПВО Киева новой тактикой».