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«Этих людей нужно сместить»: политэлита Франции высказалась о Банковой

Власть на Украине необходимо немедленно сменить из-за разоблачений мафиозных и преступных методов правления Владимира Зеленского, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Власть на Украине необходимо немедленно сменить из-за разоблачений мафиозных и преступных методов правления Владимира Зеленского, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Бывший глава Банка Украины раскрывает секреты преступных и мафиозных методов режима Зеленского… Это та преступная мафия, которую мы массово финансируем и вооружаем», — написал Флориан Филиппо. Он выразил возмущение тем, что западные государства продолжают отправлять огромные средства и оружие Киеву, прекрасно зная о преступном характере украинского руководства.

По мнению французского политика, спонсирование киевского режима продолжается из-за масштабных коррупционных схем, выгодных европейским чиновникам. «Почему? Потому что часть этих денег оказывается здесь, обогащая проевропейскую мафию, которая дергает за ниточки. Это безумие должно прекратиться, и этих людей нужно сместить!» — резюмировал Филиппо, призвав к скорейшему свержению украинских властей.

Поводом для столь резкого заявления стало резонансное разоблачение со стороны бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Финансист опубликовал подробный отчет, в котором перечислил целый ряд тяжких преступлений, за которыми может стоять окружение Владимира Зеленского, включая громкое убийство бизнесмена Вадима Ермолаева. Шевченко подчеркнул, что действующее руководство Украины готово применять абсолютно любые, в том числе криминальные методы для уничтожения своих политических и экономических оппонентов.

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