Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ уведомила Финляндию о приостановке движения через пять ж/д пунктов пропуска

Россия направила уведомление Финляндии о приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на общей границе. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на полученный Хельсинки документ.

Согласно информации, ограничения затронут как приграничные станции, так и транспортные узлы, связывающие две страны. В списке — Вартиус—Люття, Ниирала—Вяртсиля, Иматра—Светогорск, а также станции Выборг и Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Финская сторона подтвердила получение уведомления.

Ране сообщалось, что с 1 июля Россия ввела временное ограничение на движение через железнодорожные погранпереходы с Латвией, Финляндией и Эстонией, закрыв пункты пропуска Санкт-Петербург — Финляндский, Выборг, Светогорск, Вяртсиля и Люття. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал полностью прекратить дипломатические и экономические отношения с этими странами, отметив, что ущерб для них будет значительным, тогда как для России товарооборот с ними невелик.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше