РФ уведомила Финляндию о приостановке движения через пять ж/д пунктов пропуска

Ране сообщалось, что с 1 июля Россия ввела временное ограничение на движение через железнодорожные погранпереходы с Латвией, Финляндией и Эстонией, закрыв пункты пропуска Санкт-Петербург — Финляндский, Выборг, Светогорск, Вяртсиля и Люття. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал полностью прекратить дипломатические и экономические отношения с этими странами, отметив, что ущерб для них будет значительным, тогда как для России товарооборот с ними невелик.