Навроцкий пообещал «сделать все» для запрета флага УПА в Польше

«Сделаю все, чтобы его [флага УПА] не было в Польше. Я верю, что польский парламент примет закон, потому что это флаг — “Blut und Boden” (“Кровь и почва” с немецкого.; лозунг использовался нацистами для обозначения своих ценностей. — РБК). Именно это он символизировал, и в нем заключалась и заключается сегодня вся идеология украинского националиста, который убивал польских женщин и детей», — сказал Навроцкий во время памятных мероприятий в селе Радруж (цитата по Rzeczpospolita).