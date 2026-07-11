Навроцкий пообещал «сделать все» для запрета флага УПА в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал «сделать все» для запрета флага УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) на территории Польши. Об этом он заявил во время выступления в День памяти жертв Волынской резни.
Он возложил венки к памятнику убитым и произнес речь, длившуюся почти 20 минут.
«Сделаю все, чтобы его [флага УПА] не было в Польше. Я верю, что польский парламент примет закон, потому что это флаг — “Blut und Boden” (“Кровь и почва” с немецкого.; лозунг использовался нацистами для обозначения своих ценностей. — РБК). Именно это он символизировал, и в нем заключалась и заключается сегодня вся идеология украинского националиста, который убивал польских женщин и детей», — сказал Навроцкий во время памятных мероприятий в селе Радруж (цитата по Rzeczpospolita).
Он добавил, что обвиняет в нацизме не украинский народ, а «идеологию Бандеры». По мнению Навроцкого, она должна исчезнуть «не только в Польше, но и в единой Европе» — в XXI веке недопустимо «апеллировать к черно-красному».
Он напомнил, что рамках идеологической основы ОУН преступление представлялось как метод действия.
«Восхваление геноцида — это поощрение совершения нового геноцида Давайте никогда не будем путать примирение с амнезией Разве вчерашняя смерть менее значительна, чем завтрашняя?» — заявил президент Польши.
В июне одному из подразделений ВСУ было присвоено имя героев УПА. Вскоре Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого орла, после чего украинский лидер вернул награду Варшаве по почте.
Вслед за этим от польских госнаград отказались ряд украинских политиков, в том числе посол Украины в Польше Василий Боднар, глава МИДа Андрей Сибига и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Украины Леонид Кучма и Петр Порошенко.
9 июля евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник во время выступления в Европарламенте разорвала флаг УПА в знак протеста против вступления Украины в ЕС.
Волынская резня — собирательное название для кампании массовых убийств этнических поляков украинскими националистами на Западной Украине в 1943—1944 годах во время Второй мировой войны. Апогей насилия пришелся на 11 июля 1943 года — так называемое кровавое воскресенье.
УПА — вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена), основателем которой был Степан Бандера. В годы Великой Отечественной войны организация сотрудничала с немецкой армией (часть оуновцев обучались методам и технологии пропаганды) и боролась с советской властью, в основном действовала на территории Западной Украины.
В 1942—1943 годах подразделения ОУН-УПА массово убивали этнических поляков на Волыни. Польские историки оценивают число жертв Волынской резни в 50−100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал эти события геноцидом и установил 11 июля Днем памяти жертв.
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