Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран обсудил с Оманом безопасное судоходство через Ормузский пролив

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел в Маскате переговоры с оманским коллегой Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди. Стороны обсудили организацию безопасного прохода судов через Ормузский пролив в соответствии с меморандумом Ирана и США, сообщила пресс-служба иранского МИД.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел в Маскате переговоры с оманским коллегой Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди. Стороны обсудили организацию безопасного прохода судов через Ормузский пролив в соответствии с меморандумом Ирана и США, сообщила пресс-служба иранского МИД.

Переговоры прошли с участием представителей Катара, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники. По его информации, на встрече обсуждалось полное открытие «срединной линии» в международных водах Ормузского пролива «для свободного и беспрепятственного судоходства».

Очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке произошел 8 июля. После атак на несколько судов в Ормузском проливе Иран и США возобновили обмен ударами. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, возвращении нефтяных санкций и пригрозил повторной блокадой иранских портов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум временно недоступен».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше