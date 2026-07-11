В Нидерландах начали очистку осквернённых могил советских воинов

Работы уже начаты. Фонд не уточняет, сколько времени займёт полное восстановление мемориала. Советское поле Славы в Лёсдене — единственное военное кладбище в Нидерландах, где покоятся 865 советских воинов и других жертв Второй мировой войны, в основном погибших в немецком плену, включая 101 военнопленного из лагеря Амерсфорт, умерших от голода и издевательств или расстрелянных в 1942 году; в последние годы ведётся работа по установлению личностей захороненных и поиску их родственников.