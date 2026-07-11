В Нидерландах начали очистку осквернённых могил советских воинов

«Специалисты были направлены для очистки обелиска, стены и поврежденных надгробий, а также для удаления граффити», — говорится в заявлении фонда, поступившем в распоряжение агентства.
Работы уже начаты. Фонд не уточняет, сколько времени займёт полное восстановление мемориала. Советское поле Славы в Лёсдене — единственное военное кладбище в Нидерландах, где покоятся 865 советских воинов и других жертв Второй мировой войны, в основном погибших в немецком плену, включая 101 военнопленного из лагеря Амерсфорт, умерших от голода и издевательств или расстрелянных в 1942 году; в последние годы ведётся работа по установлению личностей захороненных и поиску их родственников.
Напомним, в Нидерландах на кладбище советских воинов в мемориале «Эревелд» неизвестные оставили оскорбительные надписи, повредив надгробия. Нидерландский военный фонд осудил вандализм как проявление неуважения к памяти 865 жертв Второй мировой войны, преимущественно красноармейцев, погибших в немецком плену или казнённых нацистами.
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