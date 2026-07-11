В ФРГ пообещали продолжить сотрудничество с Парижем, несмотря на остановку FCAS

Министр также подчеркнул, что Берлин планирует продвигать новые инициативы с Парижем по всему спектру двусторонних отношений. В качестве примера он привёл совместную работу над повышением эффективности внешней политики ЕС. Касательно сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, Вадефуль отметил, что этот процесс рассчитан как минимум на десятилетие, и первый год этого пути уже пройден.